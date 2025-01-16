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Dronlar Geleceğin Vazgeçilmezi Olacak

Dronlar Geleceğin Vazgeçilmezi Olacak
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Dünya Dron Kongresi Başkanı Jincai Yang, dronların gelecekte insan hayatına entegre olacağını belirtti. Yang, dronların araba ve cep telefonları gibi yaygınlaşacağını ve alçak irtifa ekonomisinin hızla büyüdüğünü vurguladı. Kazakistan, yüksek teknolojili dron üretimi için adımlar atıyor.

Dünya Dron Kongresi Başkanı Jincai Yang, gelecekte dronların insan hayatının bir parçası haline geleceğini belirterek, "Dronlar araba, cep telefonu kadar yaygınlaşacak." dedi.

Yang, Kazakistan'da yüksek teknolojili dronlar üretecek "Yesil Technology Company" şirketinin başkent Astana'da düzenlenen tanıtım toplantısında AA muhabirine konuştu.

Dronların dünyaya yeni bir endüstriyel devrim getirdiğini anlatan Yang, "Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte dronlar, daha iyi yaşam kalitesi sunacak." ifadesini kullandı.

Yang, drone sektörünü de kapsayan alçak irtifa ekonomisinin hızla büyüdüğüne dikkati çekerek, "2024 yılında alçak irtifa ekonomisinin küresel pazardaki payı 318 milyar dolar oldu. 2050'ye doğru bu rakam 8,8 trilyon dolara ulaşacak." diye konuştu.

Çin'de 2 yıl önce dronların kurye hizmeti vermeye başladığını ve şu anda 1 milyondan fazla kargo teslimatının dronlarla yapıldığını aktaran Yang, dronların acil kurtarma, lojistik, tarım, enerji denetimi ve şehir planlama gibi sektörlerde de kullanımının arttığını söyledi.

Yang, gelecekte dronların insan hayatının bir parçası haline geleceğini belirterek, "Dronlar araba, cep telefonu kadar yaygınlaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan, yüksek teknolojili dronlar üretecek

Öte yandan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisi ve geniş topraklarına sahip ülkesi olarak bilinen Kazakistan, endüstriyel alanda insansız hava araçları üretme yolunda ilk adımını attı.

Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi "Kazakh Invest", ülkede yüksek teknolojili dronlar üretecek "Yesil Technology Company" şirketinin tanıtımını Astana'da yaptı. Tanıtım töreninde şirketin ülkede üreteceği dronların sergisi de açıldı.

"Kazakh Invest" Yönetim Kurulu Başkanı Yercan Yelekeyev de toplam yatırımı 12 milyon dolar olan söz konusu proje için Astana'da 50 bin metrekare alanda dron üretim ve araştırma tesisi inşa edileceğini kaydetti.

Yelekeyev, 500 kişiye istihdam sağlayacak tesiste ilk üretimin yıl sonunda yapılmasının planlandığını ve üretilen dronların iç pazarın yanı sıra Orta Asya ülkelerine de ihraç edileceğini belirtti.

Ayrıca Yelekeyev, üretilecek dronların tarım başta olmak üzere çevre, özel binaların güvenliği, arama kurtarma faaliyetleri gibi alanlarda kullanılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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