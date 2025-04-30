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Dronla Tespit Edildi: Firari Hükümlü Erzurum'da Yakalandı

Dronla Tespit Edildi: Firari Hükümlü Erzurum'da Yakalandı
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Erzurum'da jandarma, hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü, saklandığı çalılıklarda dron ile tespit ederek yakaladı. Operasyon esnasında, firari şahsın uyuşturucu suçundan arandığı öğrenildi.

Erzurum'da jandarma ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü, saklandığı çalılıklarda dronla tespit edip yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından açıklamaya göre, Narman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Oltu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan ifadeye yönelik arama kaydı olan T.A'nın (36) yakalanması için Oltu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Firarinin Savaşçılar Mahallesi'ndeki ikametinde bulunmaması üzerine, ekipler istihbari çalışmalar neticesinde T.A'nın evine yakın bir dere yatağından araziye kaçtığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bunun üzerine dron destekli yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda T.A'yı saklandığı çalılıklar arasında yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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