DRONLA TAKİP EDİLEN TIR'DA, 10 MİLYON LİRALIK KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

EDİRNE'de polisin dronla takip edip, durdurduğu bir TIR'da piyasa değeri 10 milyon lira olan 1800 kaçak elektronik sigara ile 864 bin sigara filtresi ele geçirildi.

EDİRNE'de polisin dronla takip edip, durdurduğu bir TIR'da piyasa değeri 10 milyon lira olan 1800 kaçak elektronik sigara ile 864 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbarat sonucu H.E.'nin kullandığı TIR'ı dronla havadan takibe aldı. İstanbul- Edirne kara yolu üzerinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 1800 adet farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ile 864 bin sigara filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü H.E. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)