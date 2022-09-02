DRONLA TAKİP EDİLEN KAMYONETTE 222 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ Güncel Haberler GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dronla havadan takip ederek durdurduğu kamyonette, 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi. GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dronla havadan takip ederek durdurduğu kamyonette, 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi. Kamyonet şoförü, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Nizip- Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine kamyoneti takibe aldı. Dronla havadan takip edilen kamyoneti durduran ekipler, narkotik köpeği 'Agros' ile arama yaptı. Aramalarda 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şoförü gözaltına alarak, emniyete götürdü. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

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