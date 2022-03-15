6 yıl önce vefat eden çiftten geriye gülümseten görüntüler kaldı... "Vız vız geldi düştü buraya, daha gitmiyor"

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bahçesine aksiyon kamerası bağlı dron düşen yaşlı çiftin şaşkınlığı ve aralarında geçen diyalog Anadolu insanında halen kaybolmayan saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi.

Erbaa ilçesine bağlı Çeşmeli Köyünde 2016 yılında Umut İzgi, köyünün çekimi için dronun altına aksiyon kamerası takarak uçuş yaptı. Çekim yaptıktan iniş esnasında rüzgardan dolayı kontrolden çıkan drone bir evin bahçesine düştü. Yaşanan kazanın ardından dronunu arayarak bulan İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledi. Görüntülerde bugün hayatta olmayan yaşlı çiftin dron ile olan imtihanı ve aralarında ki diyalog dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülen kısa sürede ilgi odağı oldu. Çiftin arasındaki diyalog Anadolu insanında halen kaybolmayan samimiyet, saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi. Drone kamerasının kaydettiği görüntüler yaşlı çiftten geriye birer güzel anı olarak kaldı.

Görüntülerde bugün hayatta olmayan Salih Kara eşi Şaziye Kara'ya düşen dronu göstererek, "Vız vız geldi düştü buraya. Daha gitmiyor. Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Uzak dur. Hocayı çağıralım. Kimin bu?" şeklinde sözleri yansıdı.

Yaklaşık 6 yıl önce yaşanan olayın ardından yaşlı çiftin birer yıl ara ile hayatını kaybettiği öğrenildi.