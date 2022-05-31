(DRONE) NEW YORK - ABD'lilerin "Manhattanhenge" ilgisi - Haberler

(DRONE) NEW YORK - ABD'lilerin "Manhattanhenge" ilgisi
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin New York kentinde 'Manhattanhenge' olarak adlandırılan güneşin 42. Cadde'deki binaların arasından batışını izlemek isteyen yüzlerce Amerikalı, sokakları doldurup gökyüzündeki kızıllığı izleme ve görüntüleme fırsatı buldu.
ABD'nin New York kentinde 'Manhattanhenge' olarak adlandırılan güneşin 42. Cadde'deki binaların arasından batışını izlemek isteyen yüzlerce Amerikalı, sokakları doldurup gökyüzündeki kızıllığı izleme ve görüntüleme fırsatı buldu.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel