(DRONE) - Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor - Haberler

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(DRONE) - Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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AA / Bekir Bektaş - Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler

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