(DRONE) - Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
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Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Bekir Bektaş - Güncel