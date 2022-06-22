(DRONE) - Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. (13) Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Bekir Bektaş - Güncel Marmaris Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› (DRONE) - Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.