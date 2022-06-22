Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (9) - Haberler

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Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (9)

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Orman yangınına uçak ile müdahale edilmesi Yanan ormanlık alanları Yükselen alev ve dumanlar Helikopterin müdahalesi Yanan yerler MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman yangınına uçak ile müdahale edilmesi

Yanan ormanlık alanları

Yükselen alev ve dumanlar

Helikopterin müdahalesi

Yanan yerler MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. (9)

AA / Mustafa Güngör - Güncel

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