Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (9)
AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Orman yangınına uçak ile müdahale edilmesi Yanan ormanlık alanları Yükselen alev ve dumanlar Helikopterin müdahalesi Yanan yerler MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Orman yangınına uçak ile müdahale edilmesi
Yanan ormanlık alanları
Yükselen alev ve dumanlar
Helikopterin müdahalesi
Yanan yerler MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. (9)
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Mustafa Güngör - Güncel