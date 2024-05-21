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Drone'lar Trafo Merkezlerini Denetliyor

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang'da bulunan trafo merkezleri, insansız hava araçları tarafından otonom olarak denetleniyor. Tam otomatik dronelar, insan müdahalesi olmadan bilgi toplayıp işleyerek analiz raporları da oluşturabiliyor.

1. Drone'un trafo merkezini denetlemesinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang'da bulunan trafo merkezleri, insansız hava araçları tarafından otonom olarak denetleniyor. Tam otomatik dronelar, insan müdahalesi olmadan bilgi toplayıp işleyerek analiz raporları da oluşturabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qiqihar'dan bildiriyor. (XHTV).

Kaynak: Xinhua / Güncel

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