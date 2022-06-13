(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Haberler

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(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

AA - Metin Aktaş - Güncel
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Rusya'nın, Ukrayna karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın kentlerinden olan Harkiv'de savaşın başından bu yana yaşanan çatışmaların izleri bir çok noktada görülüyor. Harkiv'de savaş başladığından bu yana en çok vurulan yerlerden olan Rusya sınırına sadece 40 km uzaklıktaki Kuzey Saltivka-3 mahallesinde ise yıkımın kentin geri kalanına göre çok daha fazla olduğu görülüyor. Kuzey Saltivka-3 mahallesi havadan görüntülendi.

AA / Metin Aktaş - Güncel

Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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