Eriyen kar suları Iğdır'daki Uğruca Şelalesi'ne can kattı - Haberler

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Eriyen kar suları Iğdır'daki Uğruca Şelalesi'ne can kattı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da ilkbaharda eriyen kar suları, kuruma aşamasına gelen Uğruca Şelalesi'nin yeniden güçlü akmasını sağladı.

Iğdır'da ilkbaharda eriyen kar suları, kuruma aşamasına gelen Uğruca Şelalesi'nin yeniden güçlü akmasını sağladı.

Kentin güneyindeki Ağrı-Iğdır sınırını oluşturan Aras Dağları'nda havanın ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.

Rakımı 2 bin 500 ila 3 bin metre arasında değişen dağlardan eriyerek gelen kar suları derelere ve akarsulara karışıp bölgenin doğasına renk katıyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Uğruca köyünde yer alan ve yazın kuruma aşamasına gelen Uğruca Şelalesi de her yıl ilkbaharda kar sularının erimesiyle canlanıyor.

Aras Dağları'nın sarp kayalıklarından dökülen suların oluşturduğu şelale, şu sıralar coşkun akan suyuyla bölgenin doğal güzelliklerini zenginleştiriyor.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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