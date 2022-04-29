DRONE DENETİMİNDE YAKALANAN SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ YOK ZATEN - Haberler

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DRONE DENETİMİNDE YAKALANAN SÜRÜCÜ EMNİYET KEMERİ YOK ZATEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY'de trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

KADIKÖY'de trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, emniyet kemeri takılı olmadığı için işlem yapılan sürücü, Arabayı yeni topluyorum, emniyet kemerim yok zaten dedi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Bostancı sahilde, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan 3 sürücüye emniyet kemerini takmadığı için 196'şer lira, bir sürücüye de sigorta ve muayene eksikliği nedeniyle ceza kesildi.

Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen 34 EV 125 plakalı araç sürücüsü Erdal Dalkılıç'a, ekipler tarafından durdurularak ceza makbuzu verildiğinde Emniyet kemeri yok zaten, eski araba yeni yeni topluyorum. Arabanın güzelliğini görüyor musun dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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