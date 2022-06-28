(DRONE) Barajın yanındaki yıkılan evler havadan görüntülendi
AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Kozcağız beldesindeki barajın yanındaki evlerin dün yıkılmadan önce çekilen görüntüleri Kozcağız beldesindeki barajın yanında yıkılan evler Akan sel suları Ekiplerin çalışması BARTIN - Bartın'da Kozcağız beldesinde barajın yanındaki yıkılan evler havadan görüntülendi.
Kozcağız beldesindeki barajın yanındaki evlerin dün yıkılmadan önce çekilen görüntüleri
Kozcağız beldesindeki barajın yanında yıkılan evler
Akan sel suları
Ekiplerin çalışması BARTIN - Bartın'da Kozcağız beldesinde barajın yanındaki yıkılan evler havadan görüntülendi.
AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel