(DRONE) Barajın yanındaki yıkılan evler havadan görüntülendi Kozcağız beldesindeki barajın yanındaki evlerin dün yıkılmadan önce çekilen görüntüleri Kozcağız beldesindeki barajın yanında yıkılan evler Akan sel suları Ekiplerin çalışması BARTIN - Bartın'da Kozcağız beldesinde barajın yanındaki yıkılan evler havadan görüntülendi. Kozcağız beldesindeki barajın yanındaki evlerin dün yıkılmadan önce çekilen görüntüleri Kozcağız beldesindeki barajın yanında yıkılan evler Akan sel suları Ekiplerin çalışması BARTIN - Bartın'da Kozcağız beldesinde barajın yanındaki yıkılan evler havadan görüntülendi. AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Kozcağız Bartın Güncel Haberler

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