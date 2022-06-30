(DRONE) BALİ - Endonezya'da pirinç hasadı
AA - Johannes P Christo - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pirinç tarlalarının drone kamerasından görüntüleri BALİ - Endonezya'nın Bali Adası'nda bulunan ve UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen Jatiluwih köyünde oluşturulan teraslarda yetiştirilen pirinçler, Bali'nin en yüksek tepelerinden Batukaru Dağı'nın gölgesinde...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pirinç tarlalarının drone kamerasından görüntüleri BALİ - Endonezya'nın Bali Adası'nda bulunan ve UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen Jatiluwih köyünde oluşturulan teraslarda yetiştirilen pirinçler, Bali'nin en yüksek tepelerinden Batukaru Dağı'nın gölgesinde hasat ediliyor.
AA / Johannes P Christo - Güncel