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Drone - Avrupa Triatlon Kupası başladı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Avrupa Triatlon Birliği tarafından Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla başladı.

MERSİN (AA) - Avrupa Triatlon Birliği tarafından Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen yarışlar, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleşiyor.

İlk gün yarışları, organizasyon bünyesinde Türk sporcuların katılımıyla yapılan sprint müsabakalarıyla başladı. Kadınlar, erkekler ve paratriatlon kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda, sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek. Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

Sprint müsabakalarının ardından Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarışları başlayacak. Sporcular, aynı parkurda dereceye girmek için ter dökecek.

Gün sonunda dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verilecek.

Drone - Avrupa Triatlon Kupası başladı

Drone - Avrupa Triatlon Kupası başladı

Drone - Avrupa Triatlon Kupası başladı

Drone - Avrupa Triatlon Kupası başladı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Triatlon, Türkiye, Mersin, Türk, Güncel, Haberler

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