Dron sayesinde koyun sürüsü kurtarıldı

Dron sayesinde koyun sürüsü kurtarıldı
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Bartın'da üzerine beliren bir dronu fark eden kurt, koyun sürüsüne saldırmaktan vazgeçti. Dronun yardımıyla, sürü sahibi koyunlarını güvenli bir şekilde ahıra ulaştırdı.

Bartın'da koyun sürüsüne saldırmak isteyen kurt, üzerinde beliren dronu fark ederek uzaklaştı.

Abdipaşa beldesine bağlı Derecik köyünde yaşayan Cafer Şengül, 120 koyundan oluşan sürüsünü otlatmak için etrafı çitlerle çevrili araziye bırakıp evine döndü.

Bölgede oyun oynayan çocukların koyunların otladığı arazinin kapısını açık unutmasıyla sürü dışarı çıkarak ormanlık alandaki otluklara ilerledi.

Durumu fark eden Cafer Şengül, oğlu Zafer'den dronla koyun sürüsünün nerede olduğunu tespit etmesini istedi.

Dronla koyun sürüsünün bulunduğu bölge belirlenirken görüntülerde bir kurdun olduğu fark edildi.

Şengül, koyun sürüsüne saldırmak üzere olan kurdun, üzerinde beliren dronu fark ederek çalılıkların arkasına gizlenmeye çalıştığını gördü.

Baba ile oğlu, koyunlarını dron eşliğinde bahçelerindeki ahıra kadar ulaştırmayı başardı.

Cafer Şengül, gazetecilere, koyunlarının bıraktığı araziden çıktığını fark etmesinin ardından oğlundan dronla koyunların yerini bulmasını istediğini söyledi.

Koyunları dronla yönlendirdikleri sırada kurdu gördüklerini anlatan Şengül, "Dron sayesinde koyunları kurtardık, Allah'tan bir zayiat yok. Kurt, dronun sesinden korkarak uzaklaştı. Daha önce de 4 kurt koyunlarımıza saldırmış, bunu da dronla görüntülemiştik. Böyle durumlarla sık sık karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Cafer Şengül'ün koyunlarına geçen yıl kasım ayında kurtların saldırma anı da dronla görüntülenmişti.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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