(DRON) Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolu ile D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolu ile D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar memleketlerine gitmek üzere yola çıktı. Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Çorum'da araç yoğunluğu oluştu. Samsun- Ankara kara yolunun Çorum kent merkezi içindeki bazı bölümlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen D-100 kara yolunda da sürücüler yoğunluk oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, Ankara-Samsun kara yolunun Çorum sınırlarındaki bölümü ile Osmancık'tan geçen D-100 kara yolunda denetimlerini artırdı. Ekipler, dron destekli denetimlerde muhtemel kural ihlallerini incelerken, ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbir aldı. AA / Emrah Akıllı - Güncel Kurban Bayramı Osmancık Ankara Çorum Güncel Haberler

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