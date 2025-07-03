Dron ile Leylek Uçuşu Gökyüzünde Görüntülendi

Dron ile Leylek Uçuşu Gökyüzünde Görüntülendi
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Karabük'te bir vatandaş, dron ile çekim yaptığı sırada altında süzülen bir leyleği kaydetti. Görüntüler, leyleğin zarif uçuşunu ortaya koydu.

KARABÜK'te, dron ile çekim yapan bir kişi, dronun altında süzülerek uçan bir leyleği görüntüledi.

Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle'de bir vatandaş çekim yapmak için dronunu kaldırdı. Dronla çekim yapan kişi, altında süzülen bir leyleği fark edip uçuşunu kaydetti. Leyleğin süzüldüğü anlar ortaya güzel görüntü çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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