Kahramanmaraş'ta konteyner kentte dron gören depremzede çocukların sevgisi yine dron kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde çocukların dron sevgisi ve heyecanı görüntülendi.

Dron gören depremzede çocukların mutluluğu kamerada

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta konteyner kentte dron gören depremzede çocukların sevgisi yine dron kamerası ile kaydedildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kent'te yaklaşık 6 bin kişi yaşamını sürdürüyor. Çocukların da çok olduğu konteyner kent dron ile kaydedildi. Görüntülerde çocukların dron sevgisi yine dron kamerası ile görüntülendi. Çocukların o anlarda duyduğu heyecan da görüntülere yansıdı. Bazı çocuklar, daha önce dron görmediklerini belirterek koşup gelip el salladıklarını kaydetti.

Depremzede Hatice Çokyiğit ise "Burada kalıyoruz her şeyimiz çok iyi. Sadece internet yok. Çocuklarım ile yaşıyorum. Dron görünce bende merak edip geldim" dedi.