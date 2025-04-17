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Dron Destekli Trafik Denetiminde 18 Sürücüye Ceza

Dron Destekli Trafik Denetiminde 18 Sürücüye Ceza
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Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı belirlenen 18 sürücüye idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı.

Aydın'ın Söke ilçesinde dron destekli trafik denetimlerinde 18 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Söke Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, Ağaçlı Kavşağı'nda, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde, kurallara uymadığı belirlenen 18 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri sürücüleri trafik kuralları konusunda da uyardı.

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Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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