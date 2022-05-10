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DRİFT YAPTIĞI ANLARI ARKADAŞINA KAYDETTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DRİFT YAPTIĞI ANLARI ARKADAŞINA KAYDETTİRDİ

BAYRAMPAŞA'da gece geç saatlerde bir sürücü lüks otomobili ile drift yaptı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da gece geç saatlerde bir sürücü lüks otomobili ile drift yaptı. O anları ise arkadaşına telefonuyla kayda aldırdı.

Bayrampaşa'da Kocatepe Mahallesinde geçen cumartesi günü gece geç saatlerde, lüks otomobil sürücüsü cadde üzerinde drift yapmaya başladı. O anları ise arkadaşına cep telefonu kamerasıyla video çektirdi. Başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenen drift meraklısı sürücü, kısa süren o anların ardından arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı. Görüntülerde sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kayda girmesinin ardından cadde üzerinden drift yapmaya başladığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayrampaşa, Cumartesi, Otomobil, Güncel, Haberler

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