DRİFT YAPARKEN POLİSE YAKALANAN SÜRÜCÜ HERKES YAPTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille caddede drift yapan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetine 2 ay el konulan ve 20 bin 342 TL ceza kesilen sürücü Hasan B. (30), polis ekiplerine karşı Herkes yaptı diyerek kendini savundu. Hasan B.'nin drift yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

İnegöl İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ne otomobilleri ile gelen kişilerin drift yaparak çevreyi rahatsız ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Hasan B.'nin, 20 PP 304 plakalı otomobili drift yaparak trafiği tehlikeye attığını tespit etti. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarı üzerine otomobilinden inen sürücü Hasan B. Herkes yaptı diyerek kendini savundu. Sürücünün drift attığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan Hasan B.'ye 20 bin 342 TL cezai işlem uygulanırken, otomobili ise 2 ay süreyle trafikten men edildi. (DHA)