DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN LİRA CEZA

KONYA'da otomobiliyle drif yapan sürücü Mustafa G.'ye 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da yine 2 ay süreyle trafikten men edildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, bir sürücünün otomobiyle drif yaptığı ana ait videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. Polis, aracı Mustafa G.'nin kullandığını belirledi. Ardından sürücü Mustafa G., Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde yakalandı. Sürücü Mustafa G.'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da yine 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel