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Drift Yapan Sürücüye 51 Bin TL Ceza!

Drift Yapan Sürücüye 51 Bin TL Ceza!
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Mersin'in Anamur ilçesinde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücü V.D., 51 bin 649 TL para cezası aldı. Sürücünün yine sürücü belgesiz araç kullandığı ve abartılı egzoz kullanımı nedeniyle cezai işlem uygulandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobille drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü V.D.'ye 51 bin 649 TL para cezası verilirken, araç da trafikten menedildi.

Trafik jandarma ekipleri, otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü tespit etti. Drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücü V.D.'yi yakalayan ekipler, sürücüye 'drift yapmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'abartılı egzoz kullanmak' suçlarından toplam 51 bin 649 TL para cezası uyguladı. Ayrıca otomobil mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilirken, araç sahibine de sürücü belgesi geçici olarak alındığı halde araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı. V.D.'nin son 5 yıl içerisinde aynı şekilde kural ihlali yaptığını tespit eden ekipler, sürücü belgesini daimi olarak iptal etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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