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Drift Yapan Sürücüye 51 Bin Lira Ceza

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Mersin'in Anamur ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 51 bin 649 lira ceza kesildi. Jandarma, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Mersin'in Anamur ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 51 bin 649 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreyi rahatsız eden bir otomobile ait görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasından plakası tespit edilen otomobil ekiplerce yakalandı.

Ekipler, daha önce aynı suçtan ehliyetine el konulan sürücüye, drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve abartılı egzozdan toplam 51 bin 649 lira ceza yazdı.

Otomobil trafikten men edildi, sahibine de sürücü belgesi bulunmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyeti, son 5 yıl içinde aynı kural ihlalini yapması nedeniyle daimi olarak iptal edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel

mersin

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