Drift Yapan Sürücüye 48 Bin Lira Ceza

Drift Yapan Sürücüye 48 Bin Lira Ceza
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Hatay'da drift attığı görüntülerle tespit edilen C.T.'ye 48 bin 559 lira idari para cezası kesildi. Jandarma, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

HATAY'da kamyonetiyle drift attığı görüntülerden tespit edilen C.T.'ye, 48 bin 559 lira para idari para cezası kesildi.

Olay, 31 Mayıs'ta saat 01.00 saatlerinde Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde meydana geldi. C.T., 31 ADD 515 plakalı kamyonetiyle drift attı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, görüntülerden sürücü C.T.'yi tespit edip, 48 bin 559 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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