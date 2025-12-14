Drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu, 46 bin TL ceza kesildi

DİYARBAKIR'da drift yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kentte açık kaynaklar üzerinden yürütülen polis-halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında, bir kişi sosyal medya üzerinden yaptığı şikayette stadyum bölgesinde evinin çevresinde bir aracın istirahat ve huzuru bozarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirtti. Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri üzerinden güzergah ve zaman izi taraması yaparak otomobiliyle drift yapan sürücüyü aynı gün içinde tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi uyarınca sürücü Y.E.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,