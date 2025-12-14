Haberler

Drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu, 46 bin TL ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da drift yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

DİYARBAKIR'da drift yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kentte açık kaynaklar üzerinden yürütülen polis-halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında, bir kişi sosyal medya üzerinden yaptığı şikayette stadyum bölgesinde evinin çevresinde bir aracın istirahat ve huzuru bozarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirtti. Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri üzerinden güzergah ve zaman izi taraması yaparak otomobiliyle drift yapan sürücüyü aynı gün içinde tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi uyarınca sürücü Y.E.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
title