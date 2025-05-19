Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde drift atarak trafik kurallarını ihlal eden otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Odabaşı Mahallesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen otomobil sürücüsünü tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı. Sürücüye, drift yapmaktan 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Haber- Kamera: : Göktan CANAZ/ANTALYA,