Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

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Mersin'in Erdemli ilçesinde drift yaparken yakalanan sürücü B.H.'ye 46 bin 392 lira para cezası kesildi. Jandarma, sürücünün ehliyetine de geçici olarak el koydu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Tömük Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün drift yaparak hem kendi hem de diğer araç kullanıcılarının ve yayaların hayatını tehlikeye attığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda, plakası tespit edilen aracın B.H'ye ait olduğu belirlendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası verilen B.H'nin sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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