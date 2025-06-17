Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda dinlenme tesisinde drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulandı. Sürücünün plakasını tespit eden güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki dinlenme tesisinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, otoyolun Ankara istikameti Sakarya mevkisindeki dinlenme tesisinde bir kişinin otomobiliyle drift yapmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin plakasının 06 FU 0435 olduğunu tespit etti.

Sürücüye, 46 bin 392 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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