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Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
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Afyonkarahisar'da drift yapan otomobil sürücüsüne jandarma tarafından 46 bin 590 lira para cezası uygulandı. Sürücü O.U.'nun kimliği güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

Afyonkarahisar drift yapan otomobil sürücüsüne 46 bin 590 lira para cezası uygulandı.

Çobanlar ilçesinde bir otomobilin drift yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını tespit etti.

Ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsünün O.U. olduğunu belirledi.

Sürücüye, 46 bin 590 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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