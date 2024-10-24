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Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Ceza

Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Ceza
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Nevşehir'de bir okulun çevresinde drift yapan A.K. isimli sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

NEVŞEHİR'de bir okulun çevresinde drift yapan otomobil sürücüsüne 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde bir okulun çevresinde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, araç sürücüsünün A.K. olduğunu tespit etti. Sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu.

Haber: Ahmet KORKMAZER-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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