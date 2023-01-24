DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 20 BİN 342 LİRA CEZA Güncel Haberler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Gümüş Sokak'ta bir sürücünün otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza uyguladı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Gümüş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 20 BİN 342 LİRA CEZA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.