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DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 20 BİN 342 LİRA CEZA

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Gümüş Sokak'ta bir sürücünün otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Gümüş Güncel Haberler

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