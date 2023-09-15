Drift yapan sürücüye 20 bin 340 lira ceza

Kırıkkale'de KGYS kamerasına yakalanan bir sürücüye drift yapmaktan dolayı 20 bin 340 lira para cezası uygulandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki kavşakta drift yapan sürücüyü tespit etti.

Drift sevdası pahalıya patladı: 20 bin 340 lira ceza uygulandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de drift yaparken KGYS kamerasına yakalanan sürücüye, 20 bin 340 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki kavşakta bir sürücünün kamyoneti ile drift yaptığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasından tespit etti. Yapılan çalışmayla tespit edilen araç sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 20 bin 340 lira para cezası uygulandı. Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçların denetimine aralıksız devam edildiği bildirildi.