Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine 5 Yıl 2 Ay El Konuldu

Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine 5 Yıl 2 Ay El Konuldu
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Mersin'in Erdemli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bir otomobil sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda, aracın plakası ve sürücüsü belirlendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu.

Otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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