Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye adli işlem uygulandı

Güncelleme:
Ankara'da drift attığı belirlenen iki sürücüye adli işlem uygulandı. Birinin sürücü belgesi iptal edilirken, diğerinin belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, başkentte trafikte araçlarıyla drift attığı belirlenen iki sürücü hakkında adli işlem uygulandığını bildirdi.

Komutanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekipleri, Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift atan iki sürücüyü yakaladı.

Sürücülerden birinin son 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirdiği belirlenirken, bu kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Diğer sürücünün ise sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Bir araç, 2 ay süreyle trafikten men edilirken, iki sürücü hakkında da "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
