Drift Yapan ATV Sürücüsüne 46 Bin Lira Ceza

Drift Yapan ATV Sürücüsüne 46 Bin Lira Ceza
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Kastamonu'da gece saatlerinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan ATV sürücüsüne 46 bin 392 lira ceza verildi, ehliyetine 2 ay el konuldu ve aracı 2 ay trafikten men edildi.

KASTAMONU'da drift yaparak trafiği tehlikeye atan ATV'nin sürücüsüne 46 bin 392 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu ve araç da 2 ay trafikten menedildi.

Kuzeykent Mahallesi'nde gece saatlerinde ATV ile drift atan sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı. Bölge halkının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden sürücüyü tespit etti. Sürücüye, trafiğin güvenli seyrini bozmaktan uygulanan 46 bin 392 TL cezanın yanı sıra ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araç ise 2 aylığına trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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