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Drift ve Makas Atan Sürücülere Ağır Ceza

Drift ve Makas Atan Sürücülere Ağır Ceza
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İstanbul Pendik ve Kadıköy'de trafikte drift ve makas atan üç sürücüye toplam 149 bin 414 lira idari para cezası kesildi. İki sürücü gözaltına alınırken, birinin sürücü belgesi iptal edildi ve aracı trafikten men edildi.

Pendik ve Kadıköy'de trafikte araçlarıyla drift ve makas atan 3 sürücüye toplam 149 bin 414 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada iki sürücünün araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerin 1 Ocak'ta Pendik'te çekildiğini belirleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen sürücüler Y.E.Ö. ve C.S'yi gözaltına aldı.

İki sürücüye toplam 133 bin 947 lira cezai işlem uygulandı. İkinci kez drift attığı belirlenen C.S'nin sürücü belgesi daimi iptal edildi, otomobili 60 gün trafikten menedildi.

Aynı tarihte Kadıköy D-100 kara yolu güney yan yol Göztepe mevkisinde otomobiliyle makas attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan M.Ç. de gözaltına alındı. Bu sürücüye 15 bin 467 lira para cezası kesildi.

M.Ç, Y.E.Ö. ve C.S. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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