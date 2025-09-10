Drift Tutkusu Sokaklardan Pistlere Taşınıyor

BESTAMİ BODRUK/BİLAL ÇELİKTEN - Profesyonel drift pilotu Harun Karabulut, otomobil tutkunu gençlerin sokaklarda değil, profesyonel pistlerde ralli, karting ve drift sporunu yapması için farkındalık çalışması başlattı.

İstanbul'da yaşayan ve tekstil sektöründe faaliyet yürüten 33 yaşındaki Karabulut, küçük yaşlarda başlayan otomobil sporlarına olan merakını son 3 yıldır Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu bünyesinde profesyonelliğe taşıdı.

Ulusal ve uluslararası yarışlara katılan Karabulut, özel donanımlı aracıyla profesyonel pistlerde performans sergiliyor.

Son zamanlarda cadde ve sokak gibi trafiğe açık alanlarda drift yapan gençlerin hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye atmalarını basından ve sosyal medyadan takip eden Karabulut, "Yollarda değil, pistlerde güvenli drift" sloganıyla gençlerde farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Başlattığı çalışmayla okullarda gençlerle buluşmaya karar veren Karabulut, trafik açısından güvenli alanlarda drift gösterisi sunarak gençleri driftin sokaklarda değil, pistlerde güvenlik önlemleri alınarak yapılması gereken bir spor olduğu konusunda bilgilendirmeye başladı.

Karabulut'un ilk durağı memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesi oldu.

Çermik Kaymakamlığının ev sahipliğinde Ercan Demirkol Anadolu Lisesinin bahçesinde alınan güvenlik önlemleri ile öğrencilere aracıyla gösteri sunan Karabulut, daha sonra ilçenin kırsal mahalle yollarında tur attı.

Karabulut, farkındalık oluşturmak için farklı il ve ilçelerde gençlerle buluşmayı sürdürecek.

"Pist dışında hız ve drift yapmıyoruz"

Harun Karabulut, AA muhabirine, lise öğrencilerine güvenlik önlemleri alındığında pistte drift yapmanın daha güzel ve eğlenceli olduğunu gösterme amacını taşıyan bu etkinlik için Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

"Genç kardeşlerimizin drifti sokaklarda yapmasını engelleyip, pistlerde gerekli donanımlarla güvenlik önlemleri alınmış bir şekilde yapmasını istiyoruz." diyen Karabulut, araçlarında gerekli güvenlik önlemlerinin bulunduğunu kaydetti.

Karabulut, drift için bazı kurallar bulunduğunu, bu kurallar yerine getirilmediği takdirde hiçbir şekilde yarışamadıklarını anlatarak, bu sporun zevkli olduğu kadar tehlikeli de olduğunu vurguladı.

Driftin önlemler alındıktan sonra zevkli hale geldiğini ifade eden Karabulut, "Drift sporu ülkemizde yaygınlaşsın istiyoruz. İnşallah her şehrimizde pistlerimiz olur, bizler de o pistlerde güvenli sürüş ve drift eğitimi vermek isteriz. Enerjimizi pistlerde harcayalım. Herkesi pistlere bekliyorum. Buradaki gençlerin bu sporu görmeye hakkı var. Doğruyu gördükten sonra ona göre hareket etmesi lazım. Diyarbakır'da bir ilçemizdeki lisemizde başladık. Sonra diğer ilçelere ve illere gidip anlatacağız ve doğruyu yapmalarını destekleyeceğiz." dedi.

Tekvando ve karatenin bir dövüş değil, ringde yapılan bir savunma sporu olduğuna işaret eden Karabulut, driftin de güvenli alanlarda, pistlerde yapılan bir spor olduğunu söyledi.

Karabulut, "Pist dışında da bunu yapabilecek tekniğimiz, direksiyonumuz var iyi ama biz dışarıda hız yapmıyoruz, makas atmıyoruz veya drift yapmıyoruz. Normalde kamyonete biniyorum ve dışarıda 90 kilometre hızı geçmiyorum." diye konuştu.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş da profesyonel bir drift pilotunu ilçede ağırlayıp öğrencilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Karataş, gençlere, sokaklarda ve trafikte değil tedbirli bir şekilde güvenli pistlerde drift sporunun yapılabileceğini anlatmak için eğitim öğretim yılının başında farklı bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Gösteriyi izleyen öğrencilerden Mert Özdemir, okullarında düzenlenen drift etkinliğinin eğlenceli geçtiğini anlatarak, "Bize bu deneyimi yaşattığı için Harun Karabulut'a teşekkür ederiz. Drift dışarıda, sokaklarda yapıldığında tehlikeli ama güvenlik önlemi alındığında, uygun ortam da olunca gayet eğlenceli ve güzel oldu." dedi.

Nuran Odabaşı da adrenalin dolu bu etkinliği keyifle izlediklerini, heyecanlandıklarını belirtti.