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Drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca yakalandı

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Drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca yakalandı

KONYA'da bir sanayi sitesinde otomobiliyle drift yapıp bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan T.E.'ye polis ekipleri 9 bin 552 lira ceza uyguladı.

KONYA'da bir sanayi sitesinde otomobiliyle drift yapıp bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan T.E.'ye polis ekipleri 9 bin 552 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi, Büyük Şahin Caddesi'nde drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan otomobil sürücüsü T.E.'yi ihbar üzerine yakaladı. Ekipler, otomobilin sürücüsü T.E.'ye 9 bin 552 lira para cezası uygularken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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