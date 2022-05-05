DRİFT FESTİVALİNDE ÜST ÜSTE KAZA, ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde Tuning Festivali'ni izleyen onlarca seyircinin bulunduğu balkon çöktü.

*- Bu olaydan kısa süre sonra da kürsünün bulunduğu platformda çökme meydana geldi.

*- Her iki olayda da şans eseri yaralanan olmadı.

*- İlçe Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün içinde bulunduğu drift yapan otomobilde de yangın çıktı.

Elmalı'da düzenlenen Tuning Festivali'nde bir araya gelen hız tutkunları, özel donanımlı araçlarla gösteri yaptı. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen seyirciler hal dükkanlarının üzerindeki balkonlarda yerini aldı. Yoğun ilgi gören gösteri sırasında onlarca kişinin bulunduğu bir balkon ağırlığa dayanamayıp çöktü. Balkondakiler ile balkonun altında gösteriyi izleyenler şans eseri yaralanmadı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olay ardından gösteriler hız kesmeden devam etti. Çökme anı bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Drift tutukunlarını buluşturan festivalde ikinci kaza, İyi Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün bindiği otomobilde yaşandı. Drift yaparken aniden alev alan otombili çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü. Otomobil sürücüsü ile Başkan Öztürk, müdahalenin ardından araçtan çıkartıldı.

Bu olaydan kısa süre sonra derece yapan drift sürücülerinin ödüllendirildiği tören yapıldı. Festival bitiminde yapılan ödül töreni sırasında ise kürsünün bulunduğu platformda çökme meydana geldi. İlçe Belediye Başkanı Halil Öztürk ve ödül verdiği sürücüler zor anlar yaşadı. Kısa süreli panik yaşanırken, bu olayda da yaralanan olmadı.

Balkonun çökme görüntülerinin paylaşıldığı 'Gumu Caps' adlı sosyal medya sayfası binlerce kişi tarafından izlendi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel