Drift atan sürücünün kamyoneti kara saplandı
Olay, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan trafiğe kapalı bir alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün drift attığı kamyonet, kara saplandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Daha sonra kamyonetten inenlerin uğraşları sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel