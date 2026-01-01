Haberler

Drift atan sürücünün kamyoneti kara saplandı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir sürücünün drift attığı kamyonet kara saplandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sürücüler aracın kurtarılması için çaba gösterdi.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün drift attığı kamyonet kara saplandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan trafiğe kapalı bir alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün drift attığı kamyonet, kara saplandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Daha sonra kamyonetten inenlerin uğraşları sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

