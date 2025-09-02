Drift Atıp Polisten Kaçmaya Çalışan Sürücü Lastiği Ateş Edilerek Yakalandı

KONYA'da drift atıp polisten kaçmaya çalışan sürücü B.K., otomobilinin lastiğine ateş edilerek yakalandı. Olay kameraya yansırken, sürücüye ayrıca 57 bin 826 TL idari para cezası uygulandı.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde sivil denetim ekibi, drift yapan otomobilin sürücüsü B.K.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhbara uymayan B.K., otomobiliyle makas atarak Yeni İstanbul Caddesi'nde kaçmaya başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle otomobiliyle kaldırıma çıkan B.K., araçtan inen polis memurunun 'dur' ikazına rağmen kaçmayı sürdürdü. Bunun üzerine polis, sol arka lastiğine ateş ederek otomobili durdurdu. Direnen sürücü, otomobilden indirilip gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca kaçışı sırasındaki yaptığı trafik ihlalleri nedeniyle 57 bin 826 TL idari para cezası uygulandı, aracı da otoparka çekildi.

HABER: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,