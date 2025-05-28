Drift Atarken Ağaçla Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Drift Atarken Ağaçla Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta drift atan bir otomobil ağaca çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kavşakta drift attığı otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. B.A.'ın (22) cadde üzerindeki dönel kavşakta drift atmaya çalışırken kontrolünü yitirdiği 54 SA 996 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçtaki E.K. (23), R.F. (20) ve Ç.S., hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın dönel kavşağa yavaş bir şekilde girmesi ve sonrasında hızlanarak kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpması yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Şehir ayağa kalktı
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Serinin vazgeçilmez ismiydi! Neden bıraktığını ilk kez açıkladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif

Ülkenin ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.