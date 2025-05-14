Drift Atarak Trafik Kurallarını İhlal Eden Sürücüye Dev Cezalar
Kahramanmaraş'ta drift atan bir sürücüye, trafik ekipleri tarafından toplamda 46 bin 392 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi ve aracı da trafikten men edildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta otomobiliyle drift atan sürücüye trafik ekibi tarafından 46 bin 392 lira para idari para cezası kesildi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde M.T.T., otomobiliyle drift attı. M.T.T.'nin drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden plakasını tespit ettiği sürücü M.T.T.'ye 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el koyup aracını da 60 gün trafikten menetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel