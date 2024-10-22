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Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem

Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde karla kaplı yolda drift atan M.A., polis tarafından yakalandı ve 32 bin 233 lira para cezası aldı.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde karla kaplı zeminde drift atan M.A. (27), polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Sürücü, 32 bin 233 lira para cezasına çarptırıldı.

Olay, Merkez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. M.A., yönetimindeki 55 ER 081 plakalı otomobil ile karla kaplı yolda drift attı. Bu anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde drift atan aracın karla kaplı yolda kontrolsüz bir şekilde hareket ettiği görüldü. İhbar üzerine sürücü M.A., Akkuş İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro ve Denetleme ekipleri tarafından kimliği tespit edilerek yakalandı. 55 ER 081 plakalı otomobil ile drift yaptığı belirlenen M.A.'ya, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve drift yaparak araç kullanma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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