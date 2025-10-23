Isparta'nın Gönen ilçesinde drift atan sürücüye 65 bin lira ceza yazıldı, araç trafikten men edildi.

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, petrol istasyonunda bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Belirtilen yerde drift atan sürücüye 65 bin lira para cezası uygulayarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el koyan ekipler, aracı da trafikten men etti.

Sürücü hakkında trafiği tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldı.