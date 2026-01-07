Haberler

Kayseri'de otomobili ile drift atan sürücüye 60 bin TL ceza; o anlar kamerada

Kayseri'de otomobili ile drift atan sürücüye 60 bin TL ceza; o anlar kamerada
Kayseri'de drift atan otomobil sürücüsüne toplam 60 bin 709 TL ceza verildi ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Drift anları kameraya yansıdı.

KAYSERİ'de, drift atan otomobil sürücüsüne toplam 60 bin 709 TL ceza uygulandı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücünün drift attığı o anlar kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Atilla Nuhoğlu Caddesi'nde aracıyla drift atan sürücünün videolarının sanal medyada paylaşılması sonrası çalışma başlattı. Sivil ekipler tarafından otomobil ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye toplam 60 bin 709 TL cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine ise 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca aracı trafikten men edilirken, sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da işlem başlatıldı.

Öte yandan, ekipler 'sahte plakalı araç' ihbarı üzerine yapılan şaşe sorgusu sonrası plaka tescil kaydı bulunmayan ve sahte plaka kullandığı tespit edilen başka bir araç sürücüsüne ise 74 bin 445 TL cezai işlem uygulayarak, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı. Araç ise trafikten kaldırıldı.

