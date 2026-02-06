Haberler

Ümraniye'de drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza verildi

Güncelleme:
Ümraniye'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.B.A.'ya 47 bin 385 lira idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Ümraniye'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 47 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dudullu Mahallesi'nde bir sürücünün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden tespit edilerek yakalanan sürücü A.B.A'ya (20) Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerince 47 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

Polis merkezine götürülen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
