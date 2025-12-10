Malatya'da drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 393 TL para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten menedildi.

Olay, 05 Aralık'ta İnönü Caddesi'nde meydana geldi. M.A. otomobili ile cadde üzerinde trafikte drift yaptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan olay sonrası polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen M.A. kısa sürede yakalandı. Sürücü M.A.'ya 46 bin 393 TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süre ile trafikten menedildi.